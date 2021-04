Bij mijn dood: Christina Rossetti

De poëzierubriek, mensen – hij is hier besproken in het lokaal, maar komt-ie ook? Twee zonsonderganggedichten van Christina Rossetti, waarvan één een eigen vertaling, zoek het origineel zelf maar op.

When I am dead, my dearest

When I am dead, my dearest,

Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,

Nor shady cypress tree:

Be the green grass above me

With showers and dewdrops wet;

And if thou wilt, remember,

And if thou wilt, forget …

Voor elkeen

Mijn oogst is gedaan, de belofte verleden

Zwak en omfloerst de zon ondergegaan

Dag en nacht in een mist vergleden

Mijn oogst is gedaan.

Lang leek het lopen, hoe kort was de baan

Eeuwigheid vervangt het heden

Tijdloze eeuwigheid breekt nu aan.

Heb ik het smalle pad betreden?

Strikken en vallen terecht ontgaan?

De zeis slaat toe, zo lang gemeden

Mijn oogst is gedaan.