Muziek voor Elvel

Wat zou u het ongeloofwaardigst vinden? Dat het tweede nummer in dit filmpje jarenlang “mijn” herkenningsmelodie op Radio 100 is geweest? Of dat ik familie uit Kamtsjatka heb? Pech. Het is beide waar. Tot mijn genoegen vind ik zowaar de gespeelde lofzang op de hoogste berg van het schiereiland, El’vel’ door deze dans- en muziekgroep. Geniet er van. En als u hebt geluisterd in de jaren negentig in Amsterdam: een feest der herkenning?

Uitgelichte afbeelding: By Kamczadałka – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27274135