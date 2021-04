Te veel nachten te lang

Gooi de diepte- en voor mijn part de hoogtepunten van je liefdesleven in de openbaarheid en merk dat men de onvermijdelijk tragische kant van de liefde niet wil horen. Ik kan naar aanleiding van wat ik hier geschreven heb een heel verhaal ophangen aan dit nummer, niet alleen aan de titel. Ik laat het maar na. Nu althans, hier. We mogen nog steeds hopen op betere tijden. Poco met een nummer geschreven door Paul Cotton.

As the moon goes fading

He lies awake waiting

For a break in the night

When he makes he’s lonely flight

And it’s the same old story

Somebody bound for glory

And somewhere in my life

I swear it had to belong

I’ve been countin’ the stars

As they come on through the bars

And I’ve been heard singin’

A sad man’s song

It’s time for busting

Out of this jail

And get me a gun

No time for bail

And I’ve been here too many nights too long

And now I wonder if

They’ll find me tonight

I’ve been sleepin’ in the day

Runnin’ below the pale moonlight



Hidin’ in a canebrake

From a man I can’t seem to shake

And in my head

I’m hearing a southern song

Mississippi

Roll on in my brain

And keep me sheltered

In the summer rain

I could never stay here too many nights too long

And now I wonder if

They’ll find me tonight

I’ve been sleepin’ in the day

Runnin’ below the pale moonlight

Escondido en un canaveral

De un hombre que no puedo ver

Y el hombre, escondido

De donde sera

Mississippi

Roll on in my brain

And keep me sheltered

In the summer rain

I could never stay here too many nights too long

I could never stay here too many nights too long

Too many nights too long, 1976