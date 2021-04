54 jaar geleden verboden: (iets uit) de Mauthausencyclus

Vierenvijftig jaar geleden vandaag vond de laatste klassiek ultrarechtse staatsgreep plaats in Europa, Griekenland. Het kolonelsregime bezweek in 1974, toen het niet in staat bleek te doen waar de officieren tenslotte voor aangenomen waren: oorlog voeren – toen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Nee, Griekenland is nooit uit de NAVO gegooid tijdens de dictatuur.

Deel van een concert na de val van het regime – zullen we dit soort bevrijdingsmomenten weer zien, en waar en wanneer? Maria Farantouri zingt, componist Mikis Theodorakis dirigeert.

O Antonis, uit de Mauthausencyclus