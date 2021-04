25 april, treurdag voor fascisten

In 1974 werd het regiem op deze dag weggeveegd in een trefzekere militaire staatsgreep die de bourgeoisie deed sidderen – als je een NAVO-leger al niet meer kunt vertrouwen? Dat het geen zin meer had voor een vermolmd bewind een uitzichtloze koloniale oorlog te voeren ging boven de pet in Washington en Bonn etc.

In Italië geldt 25 april als Dag van de Partizanen, bevrijdingsdag. En het komt niet vaak voor dat we een versgemaakt filmpje kunnen plaatsen op Krapuul, dus nu Festa d’Aprile, een lied over die 25ste april (1945).

E’ già da qualche tempo che i nostri fascisti

si fan vedere poco e sempre più tristi,

hanno capito forse, se non son proprio tonti,

che sta per arrivare la resa dei conti.

Forza che è giunta l’ora, infuria la battaglia

per conquistare la pace, per liberare l’Italia;

scendiamo giù dai monti a colpi di fucile;

evviva i partigiani! E’festa d’Aprile.

Quando un repubblichino omaggia un germano

alza la mano destra al saluto romano.

ma se per caso incontra noialtri partigiani

per salutare alza entrambe le mani.

Forza che è giunta l’ora, infuria la battaglia

per conquistare la pace, per liberare l’Italia;

scendiamo giù dai monti a colpi di fucile;

evviva i partigiani! è festa d’Aprile.

Nera camicia nera, che noi t’abbiam lavata,

non sei di marca buona, ti sei ritirata;

si sa, la moda cambia quasi ogni mese,

ora per i fascisti s’addice il borghese.

Forza che è giunta l’ora, infuria la battaglia

per conquistare la pace, per liberare l’Italia;

scendiamo giù dai monti a colpi di fucile;

evviva i partigiani! è festa d’Aprile.

In queste settimane, miei cari tedeschi,

maturano le nespole persino sui peschi;

l’amato Duce e il Fuhrer ci davano per morti

ma noi i partigiani siam sempre risorti.

Forza che è giunta l’ora, infuria la battaglia

per conquistare la pace, per liberare l’Italia;

scendiamo giù dai monti a colpi di fucile;

evviva i partigiani! è festa d’Aprile.

Forza che è giunta l’ora, infuria la battaglia

per conquistare la pace, per liberare l’Italia;

scendiamo giù dai monti a colpi di mitraglia;

evviva i partigiani! è festa d’Aprile.