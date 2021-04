RIP Anita Lane

Vandaag werd bekend dat Anita Lane eerder deze week is overleden. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

Lane had van 1977 tot 1983 een relatie met Nick Cave. Ze maakte een tijdje deel uit van The Birthday Party en was ook een blauwe maandag lid van The Bad Seeds. Voor The Bad Seeds schreef ze samen met Blixa Bargeld de song Stranger Than Kindness, dat verscheen op hun debuutalbum From Her To Eternity. Kort na het uitbrengen van dat album verliet Lane de band en ging ze terug naar Australië. Incidenteel bleef ze bijdragen leveren aan de albums van Nick Cave & The Bad Seeds. Mick Harvey en Nick Cave op hun beurt werkten mee aan haar solo-albums, die commercieel overigens weinig deden. De orkestrale pop van Sex Ö’Clock is niet mijn ding, maar het debuutalbum Dirty Pearl is een prima plaat.

Haar mooiste blijft voor mij Stranger Than Kindness, waarvoor Lane de tekst leverde en en Bargeld de muziek.

Stranger than kindness

Bottled light from hotels

Spilling everything

Wet hand from the volcano

Sobers your skin

Stranger than kindness

You caress yourself

And grind my soft cold bones below

Your map of desire

Burned in your flesh

Even a fool can come

A strange lit stair

And find a rope hanging there

Stranger than kindness

Keys rain like heaven’s hair

There is no home, there is no bread

We sit at the gate and scratch

The gaunt fruit of passion

Dies in the light

Stranger than kindness

Your sleeping hands journey

They loiter

Stranger than kindness

You hold me so carelessly close

Tell me I’m dirty

I’m a stranger

I’m a stranger

I’m a stranger to kindness

