Bid en werk, zo roept wie telt

Bid wel kort! Want tijd is geld

Aan de voordeur klopt de nood

Bid wel kort! Want tijd is brood

En je ploegt maar en je zaait

En je nagelt en je naait

En je timmert en je spint

Zeg eens wat je ermee wint

En je weeft maar dag en nacht

Graaft naar kolen in de schacht

Vult de hoorn van overvloed

Vult met wijn en graan zo goed

Maar waar is je maal bereid?

Maar waar is je feestkledij?

Maar waar is je warme haard?

Maar waar is je scherpe zwaard?

Alles is jouw werk! Zeg iets!

Alles, daarvan krijg je niets

Zelfs met velen sta je nog alleen

Smeedt de ketting om je heen

Ketting, om het lichaam strak

Die van de geest de vleugels knakt

Kindervoeten ook gewoon

kluistert – Mens, dat is je loon

Hoe je ook leeft voor ‘t licht van de zon

Schatten zijn het, op de bon

Hoe je ook weeft, het is de vloek

voor jezelf – in een bonte doek

Wat je ook bouwt, voor jouw geen dak

Onbeschermd en geen gemak

Wat ook je schoenen en je kledij

Sta trots op en maak je vrij

Mensen als bijen, ‘t is je aard

Is de honing voor jou bewaard?

Zie de darren, hoe jullie leven!

Waar zijn jullie angels gebleven?

Wakker worden, je werk is macht!

Onderken je eigen kracht

Heel het raderwerk staat stil

Als je krachtige arm het wil

Je onderdrukkers’ macht verbleekt

Als je, moe, de last verbreekt

In de hoek laat staan, die ploeg,

terwijl je roept: het is genoeg!

Breek het juk in tweeën stuk!

Breek de tucht, de lastendruk

Breek de ketenen van de nood

Brood is vrijheid, vrijheid brood

Dit lied staat bekend als het “vakbondslied”. Het werd geschreven in 1863 door de schrijver en dichter Georg Herwegh voor de Algemene Duitse Arbeidersvereniging en werd al snel verboden. De huidige melodie is geschreven door Peter Heinz.

Nu in uitvoering van Your Local Pirates. In 7 coupletten, de meest gangbare uitvoering. Er zijn er in totaal 12. Ze staan hierboven.

Your Local Pirates: onze makkers Joke Kaviaar en Peter Storm