Dood in het water

Toen ik begon over Clementine wist ik niet wat me te wachten stond: een duik in de Europese cultuurgeschiedenis, verplaatst naar de westkust van het werelddeel dat we bij gebrek aan beter nog steeds Amerika moeten noemen. Californië, waar de witte Engelstalige goudzoekers neerstreken op het eind van de jaren veertig van de negentiende eeuw (“forty-niner”), waar ze Spaanstalige eerdere kolonisten tegenkwamen die deze moordballade koesterden.

Deze romance ligt naar men zegt ten grondslag aan Clementine, dat ook uit het diepst van de negentiende eeuw stamt. Een van de eerste, zoniet de eerste plaatopname in het Engels stamt van de zingende cowboy Gene Autry, die “western” aan de country heeft toegevoegd. In de Engelse versie verdrinkt de bezongen vrouw “slechts”, zonder dat zij in een sprookjesmotief vermoord wordt met Graaf Niño…

Near a cavern, across from a canyon,

Excavating for a mine,

Lived a miner, forty-niner

And his daughter Clementine

Oh my Darling, Oh my Darling,

Oh my Darling Clementine.

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry, Clementine.

Light she was and like a fairy,

And her shoes were number nine

Herring boxes without topses

Sandals were for Clementine.

Drove the ducklings to the water

Every morning just at nine,

Hit her foot against a splinter

Fell into the foaming brine.

Ruby lips above the water,

Blowing bubbles soft and fine,

But alas, I was no swimmer,

So I lost my Clementine.

Then the miner, forty-niner,

Soon began to peak and pine,

Thought he oughta join his daughter,

Now he’s with his Clementine.

In the church yard in the canyon

Where the myrtle doth entwine

There grow roses and other posies

Fertilized by Clementine.

How i missed her, how i missed her, how i missed my Clementine!

Til’ i kissed her little sister, and forgot my Clementine.

Er zijn zoveel versies en afsplitsingen dat de keuze je duizelt, en omdat Neil Young een vaste gast is in onze muziekrubriek geven we hier zijn versie, met Crazy Horse, uit 2012.