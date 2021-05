Pet Sounds is jarig

Brian Wilson wilde met Pet Sounds (in feite een soloproductie met gastrollen van de andere leden van de band) naar eigen zeggen de perfecte popplaat maken (“the greatest rock album ever made”). Het moest een album worden waarop elke song een onmisbaar onderdeel vormde van een groter geheel, eigenlijk eerder een symfonie dan een popplaat. Dat is Wilson zonder meer gelukt: er zijn weinig perfecte popalbums, maar Pet Sounds is er één van.

Niet iedereen deelde Brian’s visie. De platenmaatschappij had geen idee wat ze met het album aan moest en besloot i.p.v. Pet Sounds een inderhaast samengestelde Greatest Hits compilatie te promoten. Ook Wilson’s bandmaatjes waren niet onverdeeld gelukkig met het resultaat. Volgens Al Jardine zat niemand te wachten op een muzikale revolutie – in elk geval niet van de hand van de Beach Boys – en zou het wijzigen van de succesformule op een ramp uitlopen: “never change a winning formula!”.

Vandaag heeft Pet Sounds de respectabele leeftijd van 55 jaar bereikt, tijd dus voor een eerbetoon aan een in alle opzichten tijdloos album.

God Only Knows, de favoriet van Arnold en Pyt. Brian Wilson en zijn partner Tony Asher schreven de song in minder dan een uur. Het noemen van ‘God’ in de titel van een song was destijds in de VS not done. Asher: “Because unless you were Kate Smith and you were singing ‘God Bless America,’ no one thought you could say ‘God’ in a song. No one had done it, and Brian didn’t want to be the first person to try it. He said, ‘We’ll just never get any airplay'”. Uiteindelijk viel het allemaal nogal mee: alleen in het Diepe Zuiden weigerden enkele radiostations de song te draaien.

Caroline, No, de favoriet van Laurent en de enige wat depressieve song op Pet Sounds. ‘Caroline’ is Carol Mountain, een jeugdliefde van Wilson en volgens alle verhalen een opvallende schoonheid. Wilson was als tiener te verlegen om haar aan te spreken, maar begon haar in 1966 te bellen, overigens zonder zich op te dringen. Mountain: “He’d call at 3 a.m. and want to talk about music. … But it was nothing inappropriate. It was just a strange thing he was going through, calling and connecting”.

Wilson werd volgens Asher wat depressief bij de gedachte dat zowel hij als de inmiddels getrouwde Carol veranderd waren en dat het doen herleven van het verleden een onmogelijke opgave is: zelfs onze meest intieme gevoelens ontkomen niet aan het sloopwerk van de tijd. Asher schreef een refrein in de vorm van een dialoog tussen Carol en Brian, met de woorden “Oh, Carol, i know”. Wilson hoorde het verkeerd en zong “Caroline, No”. De rest is geschiedenis.

Sloop John B, de favoriet van Peter Storm. Een oude folksong die eerder door o.a. het Kingston Trio op de plaat was gezet. De song werd aangedragen door Al Jardine. Jardine – zelf een groot fan van het genre – wist dat Brian Wilson helemaal niks had met folk (simplistische muziek, volgens Brian), maar wist diens belangstelling te wekken door de akkoordprogressie van het origineel te veranderen: “So I put some minor changes in there, and it stretched out the possibilities from a vocal point of view. Anyway, I played it, walked away from the piano and we went back to work. The very next day, I got a phone call to come down to the studio. Brian played the song for me, and I was blown away. The idea stage to the completed track took less than 24 hours”.

Kluft hier. Dit nummer past bij uitstek bij de ontmoeting met het Meisje Mijner Dromen – en ik wist dat het wederzijds was. Hoe dit aan te pakken? Welnu, daar hoefde ik niet lang over na te denken: in een soort Rein de Vries-conversatie (“Patsy”, zoek het zelf maar op) – ik heb nooit geweten of het de bedoeling was het mij te laten horen – vertelde mijn zuster aan mijn moeder dat Het Meisje Mijner Dromen hals over kop moest trouwen. Zus wist dat. Dag Meisje Mijner Dromen, gone so fast. Groot geworden moest ik bedenken dat haar uitgelatenheid tegen mij een soort wanhoops-ontsnappingspoging moet zijn geweest. Ja, dit speelde in de dagen dat dit uitkwam.

Here today

Uitgelichte afbeelding: By Louise Palanker – https://www.flickr.com/photos/louisepalanker/7300276172/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22775902