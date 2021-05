De armen zult u altijd onder u hebben – maar onder het monopoliekapitaal net wat meer. En nergens in West-Europa is armoede zo goed zichtbaar op straat als in het Verenigd Koninkrijk. Een korte televisiefilm van John Pilger uit 1975, toen Labour regeerde en niemand nog van neoliberalisme had gehoord.

Smashing Kids from John Pilger on Vimeo.