Wat zal ik doen

In de kantine van Krapuul wordt druk besproken wat eenieders dierbaarste Dylannummers zijn, nu His Bobness’ tachtigste verjaardag in zicht komt. De muziekrubriek is zo’n zes jaar geleden ongeveer begonnen met een bluesnummer dat aan hem werd toegeschreven maar dat ouder was. The Animals hadden zijn werk al bestudeerd, getuige hun hit met The house of the rising sun, een traditional.

Dylan heeft ook echte, moedwillige covers op zijn naam. Deze trof mij bijzonder – toen ik het nummer leerde kennen was de wanhoop die er uit spreekt nog onbekend terrein voor mij. Nu is er de herkenning.

Geschreven door Irving Berlin, What’ll I do