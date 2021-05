Zo’n culturele vrijplaats die plotseling weg was – bevolkt door het soort student dat biertjes drinkt. Maar ook dat ging voorbij. O42, Oranjesingel 42 te Nijmegen, waar je een eenvoudige doch voedzame maaltijd kon gebruiken en vervolgens een concert meemaken. Ali Hassan Kuban is een van de artiesten die ik er heb mogen zien/horen. En het album Walk like a Nubian gekocht na afloop. De zanger is in 2001 overleden.

Van het genoemde album: Ya Nubiyyah, O Nubië.

Uitgelichte afbeelding: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=26082978- –