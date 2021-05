Dylancover du jour: I Shall Be Released

Dylan & The Band (toen nog The Hawks) namen I Shall Be Released al op in 1967, maar het zou tot 1991 duren voordat Dylan de originele versie uitbracht. De definitieve versie werd in 1968 opgenomen door The Band en verscheen op het onvolprezen debuutalbum Music From Big Pink. Gezongen door Richard Manuel is deze song over iemand die op het punt staat vrijgelaten te worden uit een (letterlijke of figuurlijke) gevangenis de ultieme seculiere gospelsong.

They say everything can be replaced

They say every distance is not near

So I remember every face

Of every man who put me here

I see my light come shinin’

From the west down to the east

Any day now, any day now

I shall be released

They say every man needs protection

They say that every man must fall

Yet I swear I see my reflection

Somewhere so high above this wall

I see my light come shinin’

From the west down to the east

Any day now, any day now

I shall be released

Now, yonder stands a man in this lonely crowd

A man who swears he’s not to blame

All day long, I hear him shouting so loud

Just crying out that he was framed

I see my light come shinin’

From the west down to the east

Any day now, any day now

I shall be released

Uitgelichte afbeelding: Door Capitol Records – Billboard, page 19, 28 November 1970, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27031785