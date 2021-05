Weet je het niet?

Vandaag voelde ik mij uitgedaagd te onthullen wat mijn eerste vier lp’s waren. Nee, ze hebben geen VPRO-gehalte. Misschien hebben ze helemaal geen gehalte, behalve dan dat ze in een naar tempo gemengd R&B-programma zouden passen. Maar om toch een thema te hebben komen ze achter elkaar langs, zomaar. Als eerste de eerste: A girl called Dusty, en er was een tijd dat ik dit de beste track vond. Oorspronkelijk van Ray Charles.

Woooh, well, don’t you know, baby

Child, don’t you know baby

Oww, don’t you know baby

Little girl, little girl, don’t you know

Please listen to me baby

Girl, I’m in love with you so

Turn your lamp down low

I said turn your lamp down low

Wooo, turn it down

Please turn your lamp down low

Come on, baby

Girl, I’m in love with you so

Now I know I’ve been away

For such a long time

But now, baby I can’t get you off of my mind

So come on, please baby come on

Come on, come on

Love your daddy all night long

Now if you love me

Like I love you

We can do all the things that we used to do

So come on, oww, baby come on

Please baby come on

Love your daddy all night long



Say, have you heard baby

Ray Charles is in town

Let’s mess around till the midnight hour

See what he’s putting down

Come on, please baby, come on child

Oh lord, baby come on, all night long

Turn your lamp down low

‘Cause I love you so

Baby please come on

Love your daddy all night long

You hear me talking, baby

Baby please come on

Don’t you know, 1964