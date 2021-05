Zie je die jongen met die diamanten ring?

Nu ik ze na zoveel jaar achter elkaar in de groep gooi kan ik een speciale band tussen mijn eerste en mijn tweede lp constateren: Ray Charles. Een aardige ontdekking.

Ik heb niet de indruk dat het erg nodig is de tekst van What ‘d I say uit te schrijven, al dan niet van de Ronettes of The Genius zelf, nietwaar.

Van de langspeler The Ronettes featuring Veronica