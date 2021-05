Ik spring op de bus en denk aan jou

Schandelijke vaandelvlucht noem ik het! Als trouwhartig Dionne Warwick-fan moest ik niets hebben van die cover van Aretha Franklin die niet eens veel later uitkwam. Het komt tenslotte van de derde lp in mijn collectie. Hoor ik vele jaren later dat Burt Bacharach, die de muziek geschreven heeft en wiens orkest het origineel begeleidt, dat hij de versie van Franklin superieur vindt. Verraad!

The moment I wake up

Before I put on my makeup

I say a little prayer for you

While combing my hair now

And wonder what dress to wear now

I say a little prayer for you



Forever, forever, you’ll stay in my heart

And I will love you

Forever, and ever, we never will part

Oh, how I’ll love you

Together, together, that’s how it must be

To live without you

Would only mean heartbreak for me

I run for the bus, dear

While riding I think of us, dear

I say a little prayer for you

At work, I just take time

And all through my coffee break-time

I say a little prayer for you

I say a little prayer for you

I say a little prayer for you



My darling, believe me

For me there is no one but you

Please love me, too

I’m in love with you

Answer my prayer

Say you love me, too

Why don’t you answer my prayer, yeah

You know, every day I say a little prayer

I said I say, I say a little prayer

Why don’t you just answer my prayer

I say a little prayer, 1967