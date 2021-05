B.J. Thomas RIP

B.J. Thomas overleden. Tien jaar geleden was ik in Las Vegas voor een heel ander doel dan verreweg de meeste bezoekers, en ik zag er de borden dat hij er zou optreden. Ik wist niet dat hij al jaren in de HEERE HEERE was inmiddels en liederen tegen Satan zong. Maar hij zou er vast niet deze zingen, zo werkt Las Vegas niet.

I don’t have a mind of my own, blue-eyed soul jeugdzonde. Uw altijd-sentimentele redacteur kiest deze

Hooked on a feeling, 1968. Onherstelbaar vernield door Jonathan King ja, dit is de definitieve versie, niet eens het origineel.

En vanwege de film kiest Pyt voor dit nummer, niet uit liefde voor BJ. Het is een onvergetelijke scène vooral ook omdat het hele lied nergens op slaat in de context.

Raindrops keep falling on my head, 1969

Het is voor BJ te hopen dat hij geen kwaaie Satan tegenkomt…