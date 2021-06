De gedaanteverwisseling

Het was een merkwaardige gebeurtenis, zo’n tien jaar geleden, in zeker Amsterdams Academisch Ziekenhuis. De zaalarts kwam langs om naar mijn infuus te kijken en zag Kafka op mijn nachtkastje liggen.

“Wat bijzonder,” vond hij, “dat leest toch niemand meer!”

Ik wist van niks (zou het zijn geweest omdat het in het Duits was?). Wie leest Kafka nu niet (meer)?

Kafka is een van de groten onder de als anarchistisch aangemerkte schrijvers, door Michael Löwy beschreven als mystiek anarchist. Dat zou een goeie typering kunnen zijn. Hier een televisiefilm van Die Verwandlung van alweer wat jaren geleden. Ja, ge moet er Duits voor beheersen. U mist ook een hoop als u Duits noch Frans kunt volgen (om van andere talen niet te spreken).

Hier kunt u de tekst na-/meelezen.

U gepresenteerd omdat het de 97ste sterfdag van Kafka is vandaag.