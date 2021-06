Waar herinneringen van gemaakt worden

Het is lijden en afzien met die corona-maatregelen. Zie ik een interview met een getormenteerde vader ,die zijn kindertjes zo graag wat herinneringen wil meegeven. Vakantie naar Tanzania, of desnoods Thailand. Snik snik. Er is nog genoeg om van te walgen in de zogenaamde Eerste Wereld.

Dit is mijn favoriete versie van dit lied, spijtig voor de volgende artiesten – nou ja, de Drifters maken er Northern Soul met een Mexicaans vleugje van.

Memories are made of this, 1966

Take one fresh and tender kiss

Add one stolen night of bliss

One girl, one boy

Some grief, some joy

Memories are made of this

Don’t forget a small moonbeam

Fold it lightly with a dream

Your lips and mine

Two sips of wine

Memories are made of this

Then add the wedding bells

One house where lovers dwell

Three little kids for the flavour

Stir carefully through the days

See how the flavour stays

These are the dreams you will savour

Saved with blessings from above

Serve it generously with love

One man, one wife

One love through life

Memories are made of this

Memories are made of this

The Everly Brothers, 1960

Het origineel van Dean Martin, 1955, met de auteurs als het koortje, de Easy Riders