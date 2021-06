Dylancover du jour: Leven na de dood

Laat ik eerlijk zijn: Bob Dylan is bij mij na Knockin’ on heaven’s door uit beeld verdwenen. Ik hoorde Hurricane voor het eerst toen het tot mijn grote verbazing tot nummer 1 aller tijden was gekozen door de luisteraars van Caroline in 1985. Dus deze ken(de) ik ook niet. Freek de Jonge heeft zijn geactualiseerde tekst op ipad ter gelegenheid van Dylans tachtigste verjaardag.

Leven na de dood

De versie van His Bobness vind ik niet zomaar. Hier is Nick Cave met Kylie Minogue (niet in het filmpje dus) met hun versie, Death is not the end.