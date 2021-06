De Black Brothers zeggen: Dank u

Over De verstekeling ben ik vooralsnog niet uitgepraat. Al was het alleen al om de muziek en dans die er in voorkomen. Eddy Korwa noemt zichzelf rocker als groot fan van Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck rocken? Dat meen je toch niet. En dan neem ik maar niet aan dat de componist die echt zo heet wordt bedoeld. De schrijver betoont zich fan van de band Black Brothers uit West-Papua. Kijk, dat is weer iets anders.

Reggae van Nieuw-Guinea.

Terima kasih, dank u. 1978. Wie de tekst verder kan volgen melde zich bij het bureau van dit blad.