Blijf weg van mijn ding

Mededelingen van welke jaargangen opgeroepen worden voor DE PRIK zag ik begeleid door vriendelijke illustratie van de HITS van dat jaar. Tinnef tinnef en nog eens tinnef. Eigenlijk is er al sinds het uiteengaan van de Beatles een scheiding tussen behoorlijke pop/rock etc. en HITS. Het is een correlatie, denk ik zo, er is geen verband.

Bescheiden als ik ben, u kent mij langzamerhand, kies ik de komende week wat Muzieken uit de Jaren Negentig, die nu al aan de beurt zijn voor de prik, en die ik wellicht gedraaid heb waar u mij afgebeeld ziet hier. Volle donkere haardos, de trui gebreid door mijn dan-al-tijden ex, ik zet een cassette scherp met mijn pink. Waar zijn de dagen?

Well, he’s my thing

[Pre-Chorus]He’s my thingI kept for myself and not for youHe’s my thing I kept for myself and nobody else [Chorus]He’s my thingStay away from my thingWhy don’t you get your own one around?Well, he’s my thingWalks around in her boyfriends clothesNobody knowsShe goesShe goesShe goes

He’s my thing, Babes in Toyland, 1990

Verwacht meer Kwaaie Vrouwen…