Deze band heb ik zien/horen optreden in de Roseland, New York, 1993. We kwamen eigenlijk voor Sugar maar kregen er meer bij, Come onder anderen. Roseland was (is?) een bijzondere zaal zoals die in ieder geval in Nederland verder niet te vinden is. Verder verwijs ik u naar mijn recensie in Riff Raff, die heeft u vast wel bij de hand.

Car, Come, 1991