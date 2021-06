Email, ja dat had je vroeger

Speurend naar ongetwijfeld terecht vergeten hoogtepunten uit de alternatieve scene van de jaren negentig ging ik te rade bij Radio-100-collega’s van die tijd. Of Flamman er bij zat onder een ondoorgrondelijke naam, geen idee (meer). Abraxas wel. Gezamenlijk en met Jan Rot er bij tekenen ze voor dit ongekende meesterwerkje, dat naar het Eurovisie-Songfestival had gemoeten om in ieder geval die douze points van Israël in ontvangst te nemen. Ik kende het niet, ik heb wat gemist…

Double Date heet de tweeling, Email to Berlin het nummer. In 1999 waren email en “de internet” zoals De Leeuw het zo deskundig noemt, nog grotendeels onbekend bij Het Publiek dat het metakarakter van dit nummer niet waardeerde (nee, dan de Belgen met hun Rendez-vous eerder, maar dat had meer muzikale kwaliteit, eerlijk is eerlijk).

Als u denkt: Radio 100, van de eindeloze mix rare geluiden en onbeluisterbare muziek? Nou, Joke die moest stoppen met koken kwam ook van een collega uit die hoek. Alles is niet altijd wat het lijkt.