Het is niet zo vaak voorgekomen dat een artiest(e) die wordt ontdekt door de Northern Soul Scene, na in vergetelheid verzonken te zijn, weer de draad oppakt. Terry Callier van het wonderschone Ordinary Joe deed het. In het kader van de Betere Jaren Negentig het titelnummer van zijn album Timepeace van 1998.

Uitgelichte afbeelding: By Annie Mole – https://www.flickr.com/photos/anniemole/2596660382/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91795432