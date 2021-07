Zo zoet is de marteling

Nee, martelen is niet een rode draad in de muziekrubriek. Er is een nieuwe Rhiannon Giddens uit en die laat ik niet lopen.

Si dolce è’l tormento

Ch’in seno mi sta,

Ch’io vivo contento

Per cruda beltà.

Nel ciel di bellezza

S’accreschi fierezza

Et manchi pietà:

Che sempre qual scoglio

All’onda d’orgoglio

Mia fede sarà.

La speme fallace

Rivolgam’ il piè.

Diletto ne pace

Non scendano a me.

E l’empia ch’adoro

Mi nieghi ristoro

Di buona mercè:

Tra doglia infinita,

Tra speme tradita

Vivrà la mia fè.

Per foco e per gelo

Riposo non hò.

Nel porto del Cielo

Riposo haverò.

Se colpo mortale

Con rigido strale

Il cor m’impiagò,

Cangiando mia sorte

Col dardo di morte

Il cor sanerò.

Se fiamma d’amore

Già mai non sentì

Quel riggido core

Ch’il cor mi rapì,

Se nega pietate

La cruda beltate

Che l’alma invaghì:

Ben fia che dolente,

Pentita e languente

Sospirimi un dì.

Si dolce è’l tormento