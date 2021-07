Ai bebi ai

Deze schitterende eurorap – die met de meeste rap gemeen heeft dat het nergens over gaat maar af en toe vang je een herkenbaar woord op – hebben we nog niet gehad. En we kunnen er meteen ook Raffaella Carrà mee uitluiden, want wat ze verder heeft gemaakt, ach.

Celentano heeft op zeker ogenblik gezegd dat het over liefde gaat. Natuurlijk!

Prisencolinensinainciusol

(In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol all right)

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr – ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris

Oh sandei

(Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol all right)

(Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

Prisencolinensinainciusol all right)



Uel ai sint no ai giv de sint

Laik de cius nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius go no ben

Let de cius end kai for not de gai giast stei

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol all right

Lu nei si not sicidor

Ah es la bebi la dai big iour

(Ai aismai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol all right)

Lu nei si not sicodor

Ah es la bebi la dai big iour

Prisencolinensinainciusol, Adriano Celentano & Raffaella Carrà. 1973