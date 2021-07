De gekleurde regenboog

Wat een wonderlijk strijdlied.

Het is natuurlijk helemaal geen strijdlied, en zo past het bij de principieel geweldloze United Farm Workers Association, die lang en hardnekkig vakbondsrechten voor landarbeiders heeft bevochten, in Californië en elders in de VS. Onder leiding van de christen-anarchist César Chávez, zoals te zien in het filmpje, zeer belijdend katholiek (ik kom hier spoedig op terug). Wie het lied hier zingt kan ik niet achterhalen.

De colores

De colores. Joan Baez, die bevriend was met César Chávez. ¡Sí se puede!