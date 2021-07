Barokke progrockklassieker du jour: Grand Hotel

Wij zijn natuurlijk principieel tegen decadente hotels en visschotels die meer kosten dan het jaarinkomen van de gemiddelde vakkenvuller bij Albert Heijn, maar voor deze majestueuze melodie en het muzikale vakmanschap dat Procol Harum hier laat horen moeten onze egalitaire overtuigingen wijken. De liveversie is al net zo mooi als (maar wel een stuk minder bombastisch dan) de albumversie. We doen niet kinderachtig, bepaal zelf wat je de mooiste vindt. Ik kan niet kiezen. Overigens inspireerde Grand Hotel Douglas Adams tot het schrijven van Het restaurant aan het einde van het universum, het tweede deel van de Het transgalactisch liftershandboek-reeks. Een groter compliment kun je een song niet geven.

Tonight we sleep on silken sheets

We drink fine wine and eat rare meats

On carousel and gambling stake

Our fortunes speed and dissipate

It’s candlelight and chandelier

It’s silver plate and crystal clear



It’s serenade and sarabande

The nights we stay at Hotel Grand

(The nights we stay at Hotel Grand)



Tonight we dine at Hotel Ritz

A golden dish with every wish

It’s mirrored walls and velvet drapes

Dry champagne and bursting grapes

Dover sole and oeufs Mornay

Profiteroles and peach flambé



The waiters dance on fingertips

The nights we dine at Hotel Ritz

(The nights we dine at Hotel Ritz)



One more toast to greet the morn

The wine and dine have danced ‘til dawn

Where’s my continental bride?

We’ll continental slip and slide

Early morning pinch and bite

These French girls always like to fight



It’s serenade and sarabande

The nights we stay at Hotel Grand

The nights we stay at Hotel Grand

Les nuits qu’on passe à l’Hotel Grande

(Les nuits qu’on passe à l’Hotel Grande)

Uitgelichte afbeelding: By Herry Lawford from Stockbridge, UK – Tea at the Ritz, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38428551