Oorlog aan hebzucht en egoïsme!

Binnen het uur hetnieuws van het overlijden van een “revolutionair ikoon” van de jaren zeventig, en van het afbranden van het eiland waarheen ik mijn eerste reis alleen met geliefde gemaakt heb in datzelfde decennium. Je zou er verdrietig van worden. Nee, dat ben ik ook. Wat kunnen we voor opwekkends bedenken? Het strijdlied van de Sardijnen in de revolutietijd eind achttiende eeuw, polyfoon gezongen (een gedeelte maar, van het lied).

Procurad’e moderare barones sa tirannia, Coro Supramonte Orgosolo 1974