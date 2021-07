Voor de overlevenden

Het intro van de 12″ is een verzoeking op de dansvloer, de enkele keer dat die helemaal gespeeld werd deed ik maar een Indraatje *), of het handenwappertje dat mijn eerste geliefde vaak deed. Eigenlijk heeft dit nummer geen tekst nodig – ik zie het filmpje pas voor het eerst, hoe vaak ik het ook gehoord en zelf gedraaid heb. Het filmpje zegt genoeg. En ja, het is uit 1984. Maar wat er veranderd is?

You leave in the morning with everything you own in a little black case

Alone on a platform, the wind and the rain on a sad and lonely face

Mother will never understand why you had to leave

But the answers you seek will never be found at home

The love that you need will never be found at home

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Pushed around and kicked around, always a lonely boy

You were the one that they’d talk about around town as they put you down

And as hard as they would try they’d hurt to make you cry

But you never cried to them, just to your soul

No, you never cried to them, just to your soul



Run away, turn away, run away, turn away, run away (Crying to your soul)

Run away, turn away, run away, turn away, run away (Crying to your soul)

Run away, turn away, run away, turn away, run away (Crying to your soul)

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Cry, boy, cry

Cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

Cry, boy, cry, boy, cry

You leave in the morning with everything you own in a little black case

Alone on a platform, the wind and the rain on a sad and lonely face

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Run away, turn away, run away, turn away, run away



Run away, turn away, run away, turn away, run away

Run away, turn away, run away, turn away, run away

Small town boy, Bronski Beat

*) Indra Kamadjojo, u zoekt hem maar op