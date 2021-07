Klanken van een onlangs verdwenen taal

Zo weet je van niets, en zo verneem je van het bestaan van een taal in West-Europa waar je nog nooit van gehoord had. Nou ja, de taal is officieel uitgestorven sinds 1977, maar voor mij is dat niet zo lang geleden.

Chouadit, Judeo-provençaals, niet meer gesproken maar wel gezongen. Voorzover ik iets heb gezien van de taal hier op het web is het een mélange van Occitaans en Hebreeuws.

Hier het ensemble Nekouda bij een optreden in Genève met een aantal nummers waarvan de titels vooralsnog niet te achterhalen zijn. Maar we zullen er achter komen, op den duur. Ik stel voor eenvoudigweg te luisteren en te beleven en te genieten van deze kennismaking met een wellicht ook voor u onvermoede Europese culturele uiting.

Françoise Atlan : zang

Alain Huet : zang, oud, klarinet

Gaël Ascaso : trommel en tamboerijn

Pierre-Laurent Bertolino : draailier

Thomas Bourgeois : percussie