Soulklassieker du jour: My Man, A Sweet Man

Dit keer geen geweeklaag over bedrog, overmatig drankgebruik sociaal drinken of weigeren de vuilniszak buiten te zetten. Integendeel: Millie Jackson is zó tevreden over haar kerel dat je je afvraagt of ze niet probeert hem het graf in te prijzen. Al te progressief is het verder natuurlijk niet (He’s home at night, I fix his food/He’s worked all day, he’s in a tiring mood), maar we hebben het hier over een song uit 1972 en geloof me: dat was een héél andere wereld.

[Chorus]My man is a sweet manMy man is a kind manI know he’s a fine manAnd he’s mine, all mine

[Verse 1]Whenever I need him, he’s always around (Doo)

I don’t have to go searching all over town (Doo, doo, doo)

He treats me nice and he loves me every day (Woo)

I’ll tell the world that I’m proud to say

[Chorus]My man is a sweet man (My man is a sweet man)

My man is a kind man (My man is a kind man)

I know he’s a fine man

And he’s mine, all mine (Mine, mine)

[Verse 2]He’s home at night, I fix his food (Doo)

He’s worked all day, he’s in a tiring mood (Doo, doo, doo)

I cuddle him up

I give him a kiss or two (Woo)

I’m willing and able for whatever he wants to do because

[Chorus]My man is a sweet man (My man is a sweet man)

My man is a kind man (My man is a kind man)

I know he’s a fine man

And he’s mine, all mine (Mine, mine)

(My man is a sweet man, my man is a sweet man)

(My man is a kind man)

(Mine, mine)

[Verse 3]His heart is made of gold, his words are heavenly (Doo)

I feel like an angel every time he touches me (Doo, doo, doo)

To give him up, no, that would never work (Woo)

And if you girls fool around, somebody’s gonna get hurt because

[Chorus]My man is a sweet man (My man is a sweet man)

My man is a kind man (My man is a kind man)

I know he’s a fine man

And he’s mine, all mine (Mine, mine)

Yes he is now

My man is a sweet man (My man is a sweet man)

My man is a kind man (My man is a kind man)

I know he’s a fine man

And he’s mine, all mine (Mine, mine)

[Outro]Yes he is, girl

My man is a sweet man

Uitgelichte afbeelding: By Polyester-queen at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48126657