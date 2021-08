Wat is een man? #replysong en vraag

De Crisis van de Mannelijkheid in deze laatkapitalistische tijden vindt misschien wel zijn duidelijkste weerslag in hoe zij bezongen wordt. Vooraf aan Joe Jackson gaat deze van de Four Tops uit 1969. Bijna een angstkreet van Levi Stubbs.

Het oeuvre van de Tops achteraf overziend is hun Keeper of the castle een soort vervolg. Die een andere keer.

A man can walk proudly

Down in the street

A man’s not ashamed of what he believes

He knows how to laugh

He knows when to cry

He knows how to live

He’s not afraid to die

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

A man searches

For the key to success

He’d rather be sure

Than take a wild guess

He knows how to love

He knows how to hate

He knows when to move

He knows just when to wait

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?



A man can be angry

And still hold his tongue

A man don’t give up

Till the battle is won

He knows how to win

He’s not ashamed to lose

He knows his destiny

Is his alone to choose

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

What is a man?

Just what is a man?

What is a man?