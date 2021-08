Folkrockklassieker du jour: Een Boot Is Noch Buten

Tot voor kort was de visserij een gevaarlijk beroep: in de periode van 1945 tot heden vergingen ten minste veertien Groninger vissersschepen en lieten 4 vissers het leven. De schepen waren vaak niet bijzonder zeewaardig en het weer op de Noordzee kan razendsnel omslaan. Bekend is de ramp die het Friese dorp Paesens-Moddergat in maart 1883 trof. Verleid door het uitzonderlijk mooie voorjaarsweer gingen de vissers de zee op, ondanks het feit dat het eigenlijk iets te vroeg was. Op 6 maart sloeg het weer om en stak er onverwacht een zware storm op. 83 vissers uit Paesens-Moddergat kwamen niet meer thuis, een onbeschrijfelijke catastrofe voor het kleine dorp. Ook een schip uit Den Helder, 3 uit Zoutkamp en 8 van Urk gingen verloren. In totaal verdronken 121 vissers.

In dit mooie, dramatische lied van Achim Reichel treft het noodlot een dorpje aan de Duitse Noordzeekust. Onverwacht steekt een storm op. Op één na weten alle boten de thuishaven te bereiken: Hier steht dein Weib in Nacht und Wind/Und jammert laut auf und küßt dein Kind:/”Een Boot is noch buten!”. Helaas: het wachten is vergeefs: Doch die Nacht verrann, und die See ward still/Und die Sonne schien in die Flammen/Da schluchzte die Ärmste: “As Gott will!”. De tekst is van schrijver/dichter Arno Holz, ooit een kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur.

“Ahoi! Klas Nielsen un Peter Jehann!

Kiekt nach, ob wi noch nich to Mus sind!

Ji hewt doch gesehn den Klabautermann?

Gottlob, dat wi wedder to Hus sind!”



Die Fischer riefen’s und stießen ans Land

und zogen die Kiele bis hoch auf den Strand,

dumpf an rollten die Fluten;

Han Jochen aber rechnete nach

und schüttelte finster sein Haupt und sprach:

“Een Boot is noch buten!”



Und ernster keuchte die braune Schar

dem Dorf zu über den Dünen;

schon grüßten von fern mit zerwehtem Haar

die Frau’n an den Gräbern der Hünen.

Und “Korl!” hieß es und “Leiw Marie!”

“’t is doch man schön, dat ji wedder hie!”

Dumpf an rollten die Fluten.



“Un Hinrich, min Hinrich? Wo is denn dee?”

Und Jochen wies in die brüllende See:

“Een Boot is noch buten!”



Am Ufer dräute der Möwenstein,

drauf stand ein verrufnes Gemäuer,

dort schleppten sie Werg und Strandholz hinein

und gossen Öl in das Feuer.

Das leuchtete weit in die Nacht hinaus

und sollte rufen: O komm nach Haus!

Dumpf an rollten die Fluten.



Hier steht dein Weib in Nacht und Wind

und jammert laut auf und küßt dein Kind:

“Een Boot is noch buten!”



Doch die Nacht verrann, und die See ward still,

und die Sonne schien in die Flammen,

da schluchzte die Ärmste: “As Gott will!”

Und bewußtlos brach sie zusammen!

Sie trugen sie heim auf schmalem Brett,

dort liegt sie nun fiebernd im Krankenbett,

und draußen plätschern die Fluten;

dort spielt ihr Kind, ihr “lütting Jehann”,

und lallt wie träumend dann und wann:

“Een Boot is noch buten!”

