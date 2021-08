Muziek van Uchinanchu

Bij het afsluiten van de Olympische Spelen werd het kijkbuisvolk getrakteerd op diverse muzikale kanten van Japan. Laten we eerst eens langsgaan bij Okinawa, Uchinanchu in de eigen taal – de Wereld Uchinanchudag is naar ik lees 30 oktober maar zo lang wachten we maar niet.

Het eiland en de omgevende archipel zijn van 1945 tot 1972 onder de soevereiniteit van de VS gevallen, en met de enorme hoeveelheid bases die er nog steeds zijn kan men moeilijk zeggen dat het sindsdien zo anders is. De VS-militairen vallen tot chagrijn van de bewoners onder extraterritoriaal recht – zijn dus nog steeds bezetters. Maar officieel hoort de archipel tot Japan.

Enfin, Yuna (v) en Tida (m) spelen het snaarinstrument sanshin, driesnarige traditionele luit. De achtereenvolgende nummers: Ashibina, Hounen Ondo en Toshindo. Luister – en nee, het opkomend getij raakt hen niet tijdens de opname.