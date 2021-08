Funkklassieker du jour: Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker)

De eerste single van het klassieke conceptalbum Mothership Connection, over aliens afkomstig van een planeet waar een gebrek aan funk heerst. Onduldbare situatie, natuurlijk. De aliens bieden aan alle funk op Aarde op te kopen, maar dat aanbod wordt verontwaardigd van de hand gewezen. Wat moet de mensheid zonder funk, nietwaar? De aliens worden wanhopig en gaan over op dreigementen. Hier met die funk, of het dak wordt naar beneden gehaald: We want the funk/Give up the funk/We need the funk/We gotta have that funk.

Uitgelichte afbeelding: By Richard Anderson – https://www.flickr.com/photos/memestate/140707090/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2189147