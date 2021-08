Een Afghaans lied over Corona

De Afghaanse zanger Farhad Darya zingt hier een lied over Corona, en daarmee zal wel geen bier bedoeld zijn. Het filmpje dateert van maart 2020, het is opgenomen in Virginia, VS, en het is veiliger voor hem in die buurt te blijven zou ik denken. Geen idee wat hij zingt in – vermoedelijk – Dari, als u het weet…

Muziek: Farhad Darya. Tekst: Samay Hamed