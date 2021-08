Zojuist is bekend gemaakt dat Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, is overleden. Hij overleed volgens zijn familie vreedzaam in het ziekenhuis. Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar Watts is recent nog geopereerd aan kanker, waardoor hij de komende tournee van de Stones moest missen. In eerste instantie werd gezegd dat de operatie succesvol verlopen was, maar blijkbaar was dat iets te optimistisch. Morgen meer. RIP Charlie.