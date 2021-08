Als ik iemand kan helpen…

Op de serendipische wijze waarmee je dingen vindt op het wereldwijde web vernam ik van Martin Luther King’s meestgeliefde hymne, geschreven en gecomponeerd door Alma Bazel Androzzo in 1945. MLK ontdekte het ook later, dus wie zal mij wat verwijten…

If I can help somebody as I pass along,

If I can cheer somebody with a word or song,

If I can show somebody he is trav’ling wrong,

Then my living shall not be in vain.

Then my living shall not be in vain,

Then my living shall not be in vain;

If I can help somebody as I pass along,

Then my living shall not be in vain.

If I can do my duty as a Christian ought,

If I can bring back beauty to a world up-wrought,

If I can spread love’s message that the Master taught,

Then my living shall not be in vain.

Then my living shall not be in vain,

Then my living shall not be in vain;

If I can help somebody as I pass along,

Then my living shall not be in vain.

Mahalia Jackson

De naam van het koor is enigszins vaag, de soliste heet Alysha Hinton

Vannacht zocht ik een nummer in de bestgedocumenteerde hitlijst van een zeezender die er toe doet, de Fab Forty van Radio London, de vroegste tijd. Ik trof voor eind februari 1965 dit nummer aan dat het een week op nummer 40 mocht uithouden. Het tempo van de hymne is opgevoerd, de stijl is country/folk en het is Engels en verwereldlijkt. De zangeres moest het doen met de merkwaardige naam Frenesi Watson. Als ik zin heb zoek ik uit of er nog meer van haar te vinden is…

If I can help somebody