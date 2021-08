Klimaatsong du jour: Dido’s Lament (volgens Annie Lennox)

Rond afgelopen Kerst besloot Annie Lennox, die u vast (nog) wel kent van de 80’s-band Eurythmics, haar versie van Dido’s Lament op te dragen aan het wereldwijde klimaat, aangezien haar/onze generatie zoveel heeft bijgedragen aan het probleem, maar nog steeds zo weinig aan de oplossing.

Dido’s Lament is de slot-aria van Henry Purcells opera Dido and Aeneas, gebaseerd op de mythe van Dido, een fictieve koningin die zich heldhaftig in het vuur stortte toen Aeneas haar verliet. Purcell echter maakte van haar een menselijk wezen dat stierf van liefdesverdriet. Hoe dan ook: deze (tamelijk populaire) aria klinkt meestal vrij zwakjes – mevrouw is tenslotte stervende – maar zo niet bij Lennox. Enfin, luister zelf maar:

Annie Lennox ft. London City Voices

When I am laid, am laid in Earth,

May my wrongs create

No trouble, no trouble

In thy Breast



Remember me,

remember me,

remember me,

but ah! forget my fate