Stones klassiekertje du jour: Far away eyes

‘Swagger’ is zo’n fraai Engels woord dat al in de klank zijn betekenis prijsgeeft. Een echte goede Nederlandse vertaling is er niet: hanig, stoer, zelfverzekerd: onze taal schiet even te kort. De laatste jaren is ‘swagger’ een woord dat vooral in de hiphopscene opgang maakt. Nieuw is het niet want het druipt al jaren af van de oudste bad boys van de klassieke rock: de Rolling Stones.



Of je nou fan bent, terloopse luisteraar of ronduit een hekel hebt aan dit onlangs door de dood van drummer Charlie Watts zo tragisch getroffen groepje: zij hebben het beeld vastgesteld van de klassieke rockband. Een charismatische, controversiële zanger, een gitarist die bezeten lijkt door de geesten van de vooroorlogse deltablues, een stille, op het podium onbeweeglijke bassist en een drummer die schijnbaar achteloos de band bij elkaar blijft roffelen omdat hij liever naar jazz luistert en daarmee het gezelschap van een vuig gevaarlijk ritme voorziet dat angstige moeders hun dochters doet opsluiten. Dan heb je de mythische rockband wel zo’n beetje in beeld. Duizenden bandjes zijn in deze glibberige suede shoes gestapt maar de Stones waren de voorlopers. En het maakt ze geen ene fucking moer uit want, juist: ze hebben ‘swagger’.



Gevraagd naar mijn favoriete Stonestrack kom ik altijd uit op ‘Far away eyes’, één van hun rammelende countrysongs, regelrecht uit de lege flessenberg van George Jones of Merle Haggard maar met een tragikomische tekst zoals je ze zelden hoort.



Te laat voor een afspraak met een dromerige, in alcohol doordrenkte schoonheid, hoort een over de snelweg razende Romeo een radiopriester om een bijdrage vragen:



Well the preacher kept right on saying that all I had to do was send

Ten dollars to the church of the Sacred Bleeding Heart Of Jesus

Located somewhere in Los Angeles, California

And next week they’d say my prayer on the radio

And all my dreams would come true.



En daar heeft Romeo wel oren naar want hij is niet helemaal zeker van zijn geliefde die in haar ogen altijd weer ergens anders lijkt te zijn dan op de afgesproken plaats.



I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late

And I thought by the time I got there she’d be off

She’d be off with the nearest truck driver she could find

Much to my surprise, there she was sittin’ in the corner

A little bleary, worse for wear and tear

Was a girl with far away eyes.



In een verkeerde kroeg met de verkeerde vrouw afspreken: het recept voor de blues. En dat gevoel weten de Stones perfect op te roepen, verpakt in een versleten rhinestone countryjasje.



So if you’re down on your luck

And you can’t harmonize

Find a girl with far away eyes

And if you’re downright disgusted

And life ain’t worth a dime

Get a girl with far away eyes



Opgenomen tijdens de ‘Goats Head Soup’ sessies. Een klassieker gemaakt met zoveel humor en achteloos bij elkaar geraapte muzikale invloeden. Dan heb je dus ‘Swagger’.



