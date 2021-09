Lee Perry klassieker du jour: Blackboard Jungle Dub (Black Panta)

De openingstrack van The Upsetters 14 Dub Blackboard Jungle uit 1973, het album dat er aanspraak op kan maken het allereerste dubalbum uit de geschiedenis te zijn. Dub als genre was niet nieuw – en ook geen uitvinding van Lee Perry alléén – maar Scratch was wél de eerste die een compleet album afleverde. Vergeleken met latere meesterwerken als Super Ape is het allemaal nog wat ongepolijst en ook wel wat onevenwichtig, maar Black Panta behoort tot het beste dat Perry gemaakt heeft.

Calling the meek and the ‘umble/Welcome to Blackboard Jungle/So don’t you fumble/Just be ‘umble!

Uitgelichte afbeelding: By Alexey Komarov – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75331773