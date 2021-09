Rock ’n Roll klassieker du jour: Havana Moon

Een bitterzoete, minimalistisch meesterwerkje van Chuck Berry, over liefde en gemiste kansen, iets dat iedereen zal herkennen. Een jonge Cubaanse man raakt verliefd op een Amerikaanse toeriste die zegt dat ze hem mee wil nemen naar de VS. Hij wacht in de haven op haar boot, in het gezelschap van een fles rum. Geen gelukkige keuze qua gezelschap, want wanneer zijn vriendin niet op komt dagen, besluit de jonge man de fles rum soldaat te maken, met als gevolg dat hij ladderzat onder de tafel belandt. Als hij ’s ochtends wakker wordt, ziet de man de boot over de horizon verdwijnen en realiseert hij zich dat zijn vriendin hem niet kon vinden omdat hij dronken in een donker hoekje lag.

Havana moon, Havana moon, me all alone with jug of rum

Me stand and wait for boat to come, is long de night, is quiet de dark

De boat she late it’s twelve o’clock, me watch de tide easin’ in

Is low de moon, but high de wind, Havana moon, Havana moon

Me all alone, me open de rum, is long de wait for boat to come

American girl come back to me, we’ll sail away across de sea

We’ll dock in New York, de building’s high

We find a home up in de sky, Havana moon, Havana moon

Me still alone, me sipo on de rum, me wonder when de boat she come

To bring me love, oh sweet little thing, she rock ‘n’ roll, she dance and sing

She hold me tight, she touch me lips, me eyes they close

Me heart she flip, Havana moon, Havana moon

But still alone me drinkin’ de rum

Begin to think de boat no come

American girl she tell a lie

She say, “Till then,” she mean, “Goodbye”

Havana moon, Havana moon

Me lay down alone, was good de rum, me fall asleep, de boat she come

De girl she look till come de dawn, she weep and cry, return for home

De whistle blow, me open me eyes was bright de sun, was blue de sky

Me grab me shoes, me jump and run, me see de boat head for horizon

Havana moon is gone de rum

De boat she sail, me love she gone

Havana moon, Havana moon

Havana moon

