Mikis Theodorakis 1925-2021

Gisteren is Mikis Theodorakis overleden op de tamelijk gezegende leeftijd van 96 jaar. Hij leek wel onsterfelijk, en dat is zijn muziek natuurlijk wel.

Opgesloten door het fascistische kolonelsbewind, na drie jaar vrijgelaten en verbannen, zijn muziek verboden. Belijdend communist maar ook een enkel uitstapje makend naar rechts, als minister onder Mitsotakis 1990-92.

Zijn toonzetting van Pablo Neruda’s Canto General, uitgevoerd in Chili 1993

Twee liederen uit de Mauthausencyclus, voor de staatsgreep, Maria Farandouri met Theodorakis als dirigent.

Piraeus 1966

Zijn eerste optreden na de val van de kolonels, in Athene, oktober 1974. Onder anderen weer met Farandouri

De kolonels hadden zijn muziek verboden. Moet je je eens voorstellen dat waar hij het bekendst om is bij het grote publiek over de gehele wereld, in zijn eigen land niet ten gehore gebracht mocht worden.

Στρώσε το στρώμα σου για δυό – Maak je bed op voor twee, gezongen door Grigoris Bithikotsis.

Ja, u herkent het. Bij dezen de versie die in Groot-Brittannië de hit was en in Nederland helemaal niet bekend is.

Marcello Minerbi, 1965

Nou, voor het geval u de sirtaki niet weet te dansen.

Dit is echt niet de laatste keer dat muziek van Theodorakis langskomt, maar er is de aanleiding van nu.

Hij ruste in vrede.