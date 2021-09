Afgelopen donderdag is de Ethiopische zanger Alemayehu Eshete overleden. Op de een of andere manier is van hem alleen muziek van de Ethiopiques-lp-serie te vinden. We hebben u bepaald niet verwend met Ethiojazz en aanverwante muziek met zijn eigen bijzondere klankkleur. Voorlopig nu bij wijze van uitlui een nummer uit 1971.

Alteleyeshiginim

Hij ruste in vrede