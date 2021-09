Rising up: de shamstep van 47Soul

47Soul bestaat uit 4 muzikanten met roots in Palestina en Jordanië die elkaar in Londen hebben ontmoet en stormenderhand de wereldwijde podia hebben veroverd. Hun line-up is vrij ‘basic’ – gitaar, 2 analoge synthesizers en allerhande percussie gehanteerd door 4 begenadigde mc’s – maar staat als een huis. Hun stijl hebben ze shamstep gedoopt, een (sub)genre dat eerder (bij gebrek aan een betere term) werd aangeduid als electro dabke of electro mijwiz.

‘Sham‘ verwijst daarbij naar het gebied Al-Sham (aka het Midden-Oosten ofwel de Levant), ‘dabke‘ is de bekende volksdans1 uit diezelfde regio en de ‘mijwiz‘ is de dubbele rietfluit2 met dat nasale geluid die daar een belangrijke rol in vervult. Heden ten dage tover je dat naar believen uit je synthesizer. 47Soul geeft zijn geheel eigen draai aan deze muziekstijl. Ze maken vrolijk klinkende energieke muziek: positief maar zeer zeker ook strijdbaar. Muziek die mensen kracht geeft.

En dat is hard nodig, nu Israel alweer bommen afvuurt op Gaza.

Don’t care where you from (where you at?), een toonvoorbeeld van de mijwiz-sound:

Everyland (in een live-uitvoering met 2 dabke-dansers in vrije stijl):

https://www.youtube.com/watch?v=Hl2PHrDtmDg]

O.k., dan nu wat meer politiek geëngageerd werk:

Dabeekeh (wat naar mijn beste weten ‘dabke-danser’ betekent):

Dabke System:

Lyrics Dabeekeh (in Engelse vertaling):

Are you doing the right thing? Rising up

Are you doing the right thing? Rising up

No we won’t bow when you bow

No we won’t sigh when you sigh

But we bump the stage for the beaten down

for the martyrs and the saints

and we won’t give in

till we’re living like a king in the kingdom

Are you doing the right thing? Rising up

Are you doing the right thing? Rising up

Now we moving the right way.. Rise it up

Now we moving the right way.. Rise it up

No we won’t bow when you bow

No we won’t smile when you smile

But we take the stage for the beaten down

for the martyrs and the saints

and we won’t give in

till we’re living like a king in the kingdom

Lyrics Dabke System:

Turn up the sound of the galilee loud

you hear it now stomp on the ground

Dabke system we coming to town

Pick up your keys at the lost and found

Hold on look what we created

Refugee overseas still I’m a Native

Call back the kids to remain

Don’t question the land she tell you her name

Dabke system we coming to town

Pick up your keys at the lost and found

Not clear run back the tape

Everyone claiming that they got the label

Too cool no fuelling the flame

Don’t question the land she tell you her name

(voor de volledige Engelstalige tekst kun je het beste de ondertiteling aanvinken)

1hoewel er veel soorten dabke bestaan is het altijd een reidans met vrij intensief voetenwerk. Zie bv. Walaa Sbait van 47Soul met een eigentijdse solo-interpretatie.

2een mijwiz bestaat uit 2 pijpen die elk 1 riet hebben. Dubbele rietinstrumenten gaan ver terug (de Hittieten e.d.) en zijn uiteindelijk verwant aan die andere nazaat, de doedelzak (maar da’s weer een ander verhaal). Let wel: je hebt rieten en je hebt fluiten – de Engelse taal is daar m.n. zeer expliciet in – dus de term ‘rietfluit’ zaait enigszins verwarring. Anyway: rietinstrumenten hebben hun eigen karakteristieke geluid, dat wou ik alleen even kwijt.