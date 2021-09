Lofzang op studenten en wetenschap

Een zangeres van de Chileense revolutie, die noch het presidentschap van Allende noch de staatsgreep heeft meegemaakt, want zij pleegde in 1967 zelfmoord – de zangeres/schrijfster van Gracias a la vida. Die een andere keer. Deze liefdesverklaring aan studenten en wetenschap kreeg een aparte betekenis in de jaren voorafgaande aan de huidige situatie – die een einde aan fascisme/neoliberalisme lijkt te beloven.

¡Que vivan los estudiantes

Jardín de nuestra alegría!

Son aves que no se asustan

De animal ni policía

Y no le asustan las balas

Ni el ladrar de la jauría

Caramba y zamba la cosa

¡Que viva la astronomía!

¡Que vivan los estudiantes

Que rugen como los vientos

Cuando les meten al oído

Sotanas y regimientos

Pajarillos libertarios

Igual que los elementos

Caramba y zamba la cosa

¡ Que vivan lo’ experimentos!

Me gustan los estudiantes

Porque levantan el pecho

Cuando le dicen harina

Sabiéndose que es afrecho

Y no hacen el sordomudo

Cuando se presenta el hecho

Caramba y zamba la cosa

¡El código del Derecho!

Me gustan los estudiantes

Porque son la levadura

Del pan que saldrá del horno

Con toda su sabrosura

Para la boca del pobre

Que come con amargura

Caramba y zamba la cosa

¡Viva la literatura!

Me gustan los estudiantes

Que marchan sobre la ruina

Con las banderas en alto

Va toda la estudiantina

Son químicos y doctores

Cirujanos y dentistas

Caramba y zamba la cosa

¡Vivan los especialistas!

Me gustan los estudiantes

Que van al laboratorio

Descubren lo que se esconde

Adentro del confesorio

Ya tienen un gran carrito

Que llegó hasta el Purgatorio

Caramba y zamba la cosa

¡Los libros explicatorios!

Me gustan los estudiantes

Que con muy clara elocuencia

A la bolsa negra sacra

Le bajó las indulgencias

Porque, ¿hasta cuándo nos dura

Señores, la penitencia?

Caramba y zamba la cosa

¡Qué viva toda la ciencia!

Een versie van de auteur is niet te vinden, hier zingt haar zoon het (hij heeft het concentratiekamp van de fascisten wel meegemaakt)

¡Me gustan los estudiantes!, Angel Parra, 2006

Mercedes Sosa