Activisme rond het bedreigde parlementair-socialistische “experiment” in Chili begon toen kopermonopolies dreigden scheepsladingen koper bij aankomst in de haven in beslag te laten nemen, als “compensatie” voor de nationalisering van de koperwinning. Het plakken en het organiseren van een protestmeeting werd gedaan door anarchisten, jawel, een van hen was ik. We hebben het verder organiseren aan clubs die meer verwant waren aan de Chileense regering (nogal wiedes tenslotte) overgelaten.

Wat er ook in de neoliberale proeftuin Chili “aan de markt” werd overgeleverd na de staatsgreep, de koperwinning hebben ze niet durven privatiseren.

“Ons koper is voor altijd in handen van de werkers.”

Nuestro cobre

la carne de la pampa

enclavado en la tierra colorada

que vive allá en el norte.

Empapado de sol y de montaña

motivo de los hombres

y mezclado con la sangre y con el alma

de todo un pueblo pobre.

Nuestro cobre

nacido entre los cerros

y robado por manos extranjeras

cambiado por dinero.

No era Chile quien bebía de tu savia,

no eran los mineros,

y te hacían cañón y te ponían

en contra de los pueblos.

Nuestro cobre

ahora estás en casa

y la patria te recibe emocionada

con vino y con guitarras.

Son tus dueños los mismos que murieron

porque no te llevaran

y de aquí ya no te mueven ni con sables

ni tanques ni metrallas.

Nuestro cobre

la carne de la pampa

enclavado en la tierra colorada

que vive allá en el norte.

Como un niño que nunca imaginó

la dicha de ser hombre

has vencido para bien de los chilenos

ya no seremos pobres.

De tus frutos saldrá la vida nueva

vendrán tiempos mejores.

Para siempre el cobre está en las manos

de los trabajadores.

Nuestro cobre, Quilapayún, 1973