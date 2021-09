Silly season met Cliff en The Shadows

“The Left is dumbing down pantos.”

Zegt de nieuwbakken minister van cultuur van Groot-Brittannië. Hoe bedenk je het.

Misschien weet u niet waar het over gaat – dan een volgende keer.

Deze beroemde combinatie heeft een lange panto in het winterseizoen 1964-65 verzorgd. Buiten Engeland wist niemand dit. Ik las het ook pas onlangs. Aladdin and his wonderful lamp – ik was toch al eens uit de kast gekomen aangaande Cliff Richard, niet?

I could easily fall, Cliff Richard

Genie with the light brown lamp, Shadows